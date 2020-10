Maltempo, Pella (FI): “Capo Protezione Civile Borrelli visita biellese e dialoga con i Sindaci su danni e prevenzione”

“Oggi il territorio biellese, duramente colpito dal maltempo della scorsa settimana, ha visto la visita del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, per un sopralluogo nelle aree più colpite e per una riunione con le autorità locali. Insieme anche all’Assessore regionale Marco Gabusi e alla Ministra Lucia Azzolina, abbiamo infatti dapprima incontrato i Sindaci della Valle Cervo per poi procedere, presso l’aeroporto internazionale di Biella-Cerrione, a un confronto, ampliato a tutti i Sindaci dell’area del quadrante Biella-Vercelli-Novara-Verbania, sulla valutazione degli ingenti danni e sui fondi disponibili per la ricostruzione e la prevenzione.

Durante il sopralluogo, con l’On. Enrico Borghi, già Presidente UNCEM e oggi consigliere speciale per la montagna del ministro per gli affari regionali e le autonomie Boccia, abbiamo condiviso la necessità e l’urgenza di implementare un piano per la prevenzione del dissesto, ricorrendo alle risorse del Recovery Fund, in sinergia con la Regione Piemonte, per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e dell’abbandono e dello spopolamento dei territori montani. Attuare il piano di prevenzione sarà l’unica vera e concreta soluzione per evitare che disastri come quello appena avvenuto si ripetano in futuro.

Alla riunione ho voluto ribadire, anche oggi alla presenza di sindaci e autorità locali, che bene ha fatto il Presidente del Piemonte Alberto Cirio a chiedere immediatamente il riconoscimento dello stato di emergenza e ad avanzare una richiesta per 230 milioni di euro di danni che il Capo della Protezione Civile valuterà nei prossimi giorni e a visitare i tutti territori colpiti . Accanto alla questione delle risorse, abbiamo discusso e richiesto, in accordo con il Presidente ANCI Piemonte e Sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, di poter vedere semplificati i procedimenti e gli adempimenti per i sindaci.

Voglio ringraziare Angelo Borrelli per la sua disponibilità odierna e, suo tramite, per tutto quanto sta facendo la Protezione Civile, a tutti i livelli territoriali. Proprio giovedì scorso, durante la seduta della conferenza unificata cui ho partecipato come Vicepresidente vicario ANCI, é stato approvato il Sistema IT-Alert, un nuovo dispositivo che prevede, tra l’altro, l’invio automatico del messaggio di allerta alla popolazione in occasione di emanazione di Avvisi di criticità meteo sia rosso sia arancione. Si tratta di una modalità che supera una criticità enorme, da sempre posta da ANCI, in tema di responsabilità dei Sindaci e degli amministratori locali. Oltre all'”allerta” meteo, il sistema sarà esteso e prevederà la trasmissione automatica di ulteriori messaggi di “pericolo” al fine di adottare tempestivamente misure di messa in sicurezza e di aggiornarsi sull’evoluzione dell’evento in corso anche attraverso altri canali media”. Ad affermarlo l’onorevole Roberto Pella vice coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte.