Maggio Musicale, Stella (FI) incontra sovrintendente Pereira: “Richiesta audizione in 2° Commissione Consiglio regionale”

FIRENZE – Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia) ha incontrato oggi il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira. Stella si è fatto consegnare copia del contratto di ingaggio del sovrintendente, che gli era stata negata nella risposta alla sua interrogazione orale di martedì scorso. “Come ho preannunciato al dottor Pereira – ha detto Stella al termine dell’incontro – ho già fatto richiesta alla Seconda Commissione del Consiglio regionale della Toscana di convocarlo in audizione per chiedergli piani, progetti, spese e bilanci della Fondazione lirico-sinfonica da lui amministrata. Crediamo sia nostro pieno diritto, visto che la Regione Toscana contribuisce con 3.5 mln di euro al bilancio del Maggio Musicale”.

“Come ho ribadito al sovrintendente nel colloquio avuto con lui – ha aggiunto Stella – ritengo eccessivo il compenso di 240.000 € annuali, oltre a spese e benefit, di cui gode il dottor Pereira. Non sono contrario agli stipendi alti per i top manager, ma ritengo che debbano essere legati a forti risultati economici, e non mi sembra che sia questo il caso. Il Maggio vive da tantissimi anni una situazione di deficit ormai strutturale, e noi chiediamo a Pereira di invertite questa tendenza. Nessun sovrintendente aveva mai raggiunto uno stipendio pari al tetto massimo consentito dalla legge. Così come riteniamo eccessivi e fuori luogo i suoi rimborsi spese, che sfiorano la media dei 3mila € mensili”.