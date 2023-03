Mafia, Zangrillo (FI): resti forte memoria delle vittime e presenza dello Stato

“La memoria non sia soltanto ricordo, ma conoscenza e consapevolezza, impegno attivo per diffondere una cultura della legalità che ripudia la violenza. Resti forte la memoria delle vittime e la presenza della Stato per onorare le vite umane a cui è stata tolta libertà e speranza, continuando a combattere ogni forma mafiosa.” – Lo scrive sui profili social il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia.

