LUCCA: Remaschi scrive su Facebook che Marchetti (FI) «spara cazzate a casaccio». Il Capogruppo regionale azzurro: «Sulla mia bacheca l’ineffabile eleganza Pd»

«L’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi sulla mia bacheca Facebook personale scrive, in commento al post di una assessore comunale di Lucca, “sai quante cazzate spara a casaccio” rivolto a me. A me sulla mia bacheca».

«Ora, io Remaschi lo ringrazio di cuore perché la sua esternazione scritta attesta l’ineffabile eleganza dell’uomo di governo piddino nonché la caratura e lo spessore di chi governa la Toscana. L’argomento di merito era la Manifattura Tabacchi di Lucca, e l’assessore comunale che ha postato sulla mia bacheca personale lo ha fatto con una sua opinione che corrisponde ai soliti giochini delle tre carte a cui la sinistra e il Pd ci hanno abituati e che non confondono più nessuno. Sapete? Mentre vi allenate voi a mescolare le carte, altrettanto fa l’occhio di chi vi guarda».

«Leggere però che un uomo cui è affidato un settore tanto delicato per la Toscana scriva rivolto a un consigliere regionale “Serena, non farci caso, sai quante altre cazzate spara a casaccio” mi lascia abbastanza basito. Così come mi lasciò basito la telefonata all’allora candidato sindaco Rmeo Santini per promettergli i suoi voti, e come mi lascia basito che la gente in Toscana si ritrovi coi cinghiali sul pianerottolo, che le filiere agricole e zootecniche siano piegate dai danni provocati dalla fauna selvatica per cui in tutti questi anni non è riuscito a varare un piano di gestione né azioni di contenimento efficaci e così via».

«Ma queste sono cose di merito, non vorrei sforzare troppo il caro assessore. Mi limiterò dunque a ringraziarlo per il regalo che anche oggi ci ha fatto dimostrando scritto nero su bianco lo spessore suo e del suo partito. Siccome tra un po’ si vota, se vuol fare campagna elettorale per noi non sarò io a fermarlo».

Così il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti a Marco Remaschi in merito al post scritto da quest’ultimo sulla bacheca Facebook di Marchetti stesso.