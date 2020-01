LUCCA: Amministrative Viareggio, sen. Gasparri, on. Mugnai e Marchetti (Forza Italia): «Saldamente ancorati al centrodestra. Dondolini prosegua il suo buon lavoro come coordinatore comunale»

Dichiarazione del Sen. Maurizio Gasparri (Responsabile Enti Locali di Forza Italia), dell’On. Stefano Mugnai (Coordinatore regionale Forza Italia Toscana) e di Maurizio Marchetti (Coordinatore provinciale Forza Italia Lucca)

«Alle prossime elezioni amministrative a Viareggio – così come in occasione delle elezioni regionali per la Toscana – Forza Italia sarà impegnata nel suo naturale alveo di centrodestra, e con ciò si intende liberare il campo da retropensieri e polemiche strumentali che procedano in altri sensi».

«Naturalmente si deve aprire il confronto con gli altri partiti del centrodestra per individuare il miglior candidato possibile, che rappresenti un’offerta politica vincente per la città».

«A questo scopo, invitiamo Marco Dondolini a proseguire il buon lavoro portato avanti in questi mesi come Coordinatore comunale di Forza Italia a Viareggio».