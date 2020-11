Lockdown, Forza Italia Piemonte: vicini al presidente Cirio. Preoccupati per deriva Ideologica del Governo

“Comprendiamo e condividiamo lo sfogo di questa mattina del nostro presidente Alberto Cirio. Sinceramente quando è uscita la divisione per aree di emergenza dell’Italia siamo rimasti allibiti perchè è evidente come non vi sia omogeneità di valutazione. E’ indispensabile che il premier Conte chiarisca in tempi rapidi su quali dati si è basata la scelta di assegnare una gravità maggiore o minore all’emergenza Covid all’interno del Paese. Ci viene un dubbio: che dietro alcune scelte vi siano valutazioni politiche che non hanno nulla a che vedere con quelle sanitarie. Il Governo da quando è iniziata la pandemia tenta in tutti i modi di trasformare un confronto istituzionale in una delegittimazione delle Regioni per occultare le proprie palesi responsabilità nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questa seconda ondata. Conte risponda alle richiesta di una operazione verità invocata da Cirio che parla di una scelta del Governo basata su dati di dieci giorni fa. Le chiacchiere stanno a zero per i giallorossi: oggi ogni decisione impatta in modo devastante sul tessuto socioeconomico torinese e piemontese. Si metta da parte la politica e gli interessi elettorali e si inizi a governare in modo responsabile come viene richiesto da questo momento storico”. Ad affermarlo in una nota i deputati di Forza Italia Paolo Zangrillo, Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatori regionali di Forza Italia.

