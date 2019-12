Livanova, Riva Vercellotti (FI): soddisfazione per ritiro licenziamenti

“Esprimo la mia soddisfazione per il ritiro della procedura di licenziamento per gli 83 dipendenti dello stabilimento di Saluggia. Nelle scorse settimane mi ero attivato insieme con l’assessore al Lavoro Elena Chiorino per scongiurare l’ennesima serrata che avrebbe comportato pesanti conseguenze anche nell’indotto. Ora non abbassiamo la guardia, insieme con l’assessore stiamo lavorando per difendere e sostenere il comprensorio delle alte tecnologie mediche, dell’innovazione e della ricerca presenti nel territorio e che costituiscono una eccellenza piemontese. Siamo già in contatto con l’Università di Torino per avviare un progetto di rilancio dell’area”. Ad affermarlo in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Carlo Riva Vercellotti, già presidente della Provincia di Vercelli.