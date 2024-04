L’avv. Eros Baldini: L’onda lunga del giustizialismo

Ormai la difesa sembra venire percepita quasi come intralcio alla giustizia, sostiene l’Eros Baldini. Spesso tollerata come mera presenza formale, ma niente più. Un fastidioso ostacolo di cui sbarazzarsi, o che va comunque relegata ai margini del processo.

Ma la tutela dei diritti è fondamentale. Lo dice la Costituzione!

Per Forza Italia, paladina del garantismo, è indispensabile che la magistratura riconosca quindi il ruolo fondamentale dell’avvocatura e che, finalmente, accetti la parità delle parti; che torni al suo alto compito di amministrazione della legge; che la sua azione sia indirizzata a “fare il processo” e non a “fare giustizia”; che inverta anzi questa pericolosa deriva.

Per il responsabile regionale per la Giustizia di Forza Italia è necessario un segnale in netta controtendenza, che scongiuri una giustizia che appare scivolare verso l’efficientismo, a scapito della libertà e delle garanzie dell’individuo.

Servirebbe molto di più dell’ennesimo annuncio, stavolta l’avvocato in Costituzione, da via Arenula, conclude l’Avvocato Baldini.

Forza Italia chiama all’appello tutti coloro che credono ancora nella Giustizia.