Lavoro, Zangrillo (FI): presidente ANPAL allo sbando. Tragga conseguenze suo fallimento

“Questa mattina il Presidente di Anpal, professor Parisi, nel corso di un’audizione in Commissione Lavoro, a fronte di una precisa e circoscritta domanda su come migliorare efficienza ed efficacia dell’istituto da lui diretto, ha dichiarato di non avere idea di come fare, aggiungendo di essere in attesa di ricevere al riguardo un indirizzo politico. In un Paese, l’Italia, che nel corso del 2020 perderà 1 milione di posti di lavoro, c’è assoluto bisogno di tornare al merito, alla competenza, ad una classe dirigente consapevole delle responsabilità che gestisce ed all’altezza delle sfide complesse che dovremo affrontare.

Non possiamo permetterci improvvisazione e inadeguatezze di alcun genere. Non c’è più tempo e spazio per difendere l’indifendibile, le tante persone che oggi vivono con ansia il dramma della disoccupazione hanno bisogno di risposte, di soluzioni e non di chiacchiere da bar. Il professor Parisi, in carica da ormai quasi due anni all’istituto che presidia i centri pubblici per l’impiego, prenda atto del fallimento e ne dia conseguenza!”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio e coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.

