Lavoro, Zangrillo (FI): il crollo dei dati sull’occupazione dimostra il fallimento del Decreto Dignità e della politica dei tweet

“L’ultimo rapporto ISTAT sull’occupazione descrive in maniera impietosa il fallimento del governo in materia di lavoro. Mentre nell’Eurozona la disoccupazione scende ai minimi dal 2008, attestandosi al 7,4%, in Italia é allarme rosso. Con un tasso di disoccupazione che sfiora il 10%, calano gli occupati – meno 75mila unità nel solo mese di dicembre- e i precari raggiungono il nuovo record di 3,1 milioni, con un incremento di 45mila unità rispetto ad un anno fa. Per non parlare del costante incremento degli inattivi, e cioè di coloro che un lavoro neanche più lo cercano. È ancora vivo il ricordo dell’ex ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, quello che avrebbe sconfitto la povertà con il Reddito di Cittadinanza e che apostrofava gli imprenditori come “prenditori”, annunciando con il Decreto Dignità la salvifica ricetta contro il precariato. La realtà dei fatti ci richiama a un monito che ormai solo il governo non comprende. La complessa partita del lavoro, della crescita e dello sviluppo non può essere lasciata in mano a incapaci e incompetenti, e non si affronta con selfie, twittate e narrazioni oniriche. L’Italia merita altro. Il premier Conte e la sua sgangherata squadra abbiano un sussulto di dignità (quella vera!) e si levino dai piedi”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte, e capogruppo per il partito in Commissione Lavoro a Montecitorio.