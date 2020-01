Coronavirus, Stella (FI): “Gel disinfettante per le mani obbligatorio in ogni edificio pubblico”

FIRENZE – “La Regione Toscana, tramite le Asl e gli enti locali, disponga l’installazione di gel disinfettanti per le mani in tutti gli edifici pubblici. Alcuni ne sono già dotati, sul modello dei presidi sanitari, ma sono ancora troppi quelli che ne sono sprovvisti o che li hanno dismessi, pur avendoli avuti, come ad esempio alcune aree dei palazzi che ospitano il Consiglio regionale. Non è un atto risolutivo, ma sicuramente una igiene delle mani più frequente nei luoghi pubblici è sicuramente un fattore imprescindibile per limitare il diffondersi del contagio”. Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). “Per impedire la diffusione del contagio da Coronavirus – ricorda Stella – l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) raccomanda di lavarsi bene le mani: un gesto semplice e poco costoso che, per essere efficace, deve durare dai 40 ai 60 secondi. Con una spesa irrisoria per gli Enti Locali, tutti gli edifici pubblici della Toscana potrebbero essere dotati dei gel disinfettanti”.