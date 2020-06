JACOPO APA (Forza Italia): AL BALDACCIO SECONDO I I 5 STELLE MANCANO I POSTI AUTO EVIDENTEMENTE NON SONO MAI ENTRATI NEL PARK BALDACCIO DOVE CI SONO 800 POSTI MA IN QUALE CITTÀ VIVONO?

Ma i 5 stelle ci sono mai stati al Baldaccio? – Così in una nota Jacopo Apa capogruppo di Forza Italia, risponde al surreale articolo pubblicato oggi che rileva le critiche del MoVimento 5 Stelle in merito alla scelta dell’amministrazione Ghinelli di collocare “La Casa della Salute” sopra il parcheggio Baldaccio.

Al di là della correttezza della scelta di collocare la Casa della Salute nei locali esterni sopra al parcheggio Baldaccio rappresenta una risposta concreta alla cittadinanza ed alle esigenze di avere un posto facilmente raggiungibile, comodo, ma soprattutto con ampio parcheggio a due passi dalla stazione e in prossimità del centro.

I 5 stelle contestano che la scelta sia sbagliata tra le altre cose “perché non vi sarebbero parcheggi …”. Appunto per questo domando io ai 5 stelle, ma siete mai stati al parcheggio Baldaccio ? Penso proprio di no. Altrimenti vi sareste resi conto che quel parcheggio è dotato di oltre 800 posti.

Il gran numero di parcheggi potranno accogliere gli utenti della Casa della salute in modo agevole comodo e assolutamente economico (Ricordo che si può sostare per l’intera giornata con solo €3). Anche lo stesso Sindaco Ghinelli ha spiegato più volte la descrizione della vicenda.

Il MoVimento 5 stelle fa polemica semplicemente per dare fiato alla bocca.

Jacopo Apa – Capogruppo FI Comune di Arezzo