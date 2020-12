JACOPO APA (FI), APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN CONSIGLIO COMUNALE: FORZA ITALIA APPROVA

Arezzo 22 dicembre 2020 – Oggi un Consiglio comunale con molte delibere importanti: variazione d’urgenza, DUP, bilancio consolidato e di previsione, oltre al programma triennale opere pubbliche. Forza Italia – dice il capogruppo Jacopo Apa – ha votato convintamente a favore dell’azione amministrativa diretta dal Sindaco Ghinelli che delinea in modo concreto gli aspetti futuri della città.

Il Covid, purtroppo, ha inciso e lo farà anche in futuro (speriamo solo nel breve periodo) sui lavori dell’amministrazione inteso come tempi ed energie. Tuttavia questa approvazione però, oltre a certificare quanto di buono è stato fatto, programma il da farsi e a trovarsi pronti soprattutto nel periodo in cui la pandemia vada a calare, o meglio, a spegnersi. Nota importante è quanto, inteso come 2020, le risorse messe in campo da Stato e Comune siano state ingenti per l’emergenza sanitaria: più di 6 milioni dal Governo, 50 mila euro da donazioni e più di 8 milioni provenienti dal bilancio del Comune, segno quest’ultimo,di come i conti siano sempre stati in ordine e di solida entità nonostante una non indifferente mancanza di entrate sempre a causa della pandemia.

Importante sottolineare – conclude Apa – l’aspetto parallelo tra la consiliatura precedente e quella attuale con il pieno rispetto del programma elettorale che ha portato alla rielezione di Ghinelli. Manutenzione, strade, scuole di competenza comunale, raddoppio del raccordo come programmazione futura, vanno ad aggiungersi ai 5 pilastri di idee di Città basate su: la città di tutti e di ciascuno, della crescita sostenibile, della cultura, della città europea resiliente ed innovativa, città del benessere. Di pari passo e a sostegno della sicurezza, del diritto allo studio, delle politiche giovanili fino al turismo e al sociale. Quando si parla e si programmano situazioni di così tanta rilevanza e di completa utilità per la cittadinanza, Forza Italia sarà sempre: presente, vigile e attiva in modo concreto affinché il risultato sia portato a compimento.

Jacopo Apa

Capogruppo FI Consiglio comunale Arezzo

Mi piace: Mi piace Caricamento...