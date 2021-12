Intercettazioni steward Piazza San Carlo, Forza Italia Torino: Appendino chiesa scusa ai torinesi

“Le intercettazioni pubblicate sui media quest’oggi sono di una gravità inaudita anche perchè fanno crollare tutta una serie di distinguo che avevamo pronunciato – in modo garantistico – per le responsabilità a Lei attribuite. Sulle responsabilità penali e civili saranno i giudici a decidere, ma su quelle morali vorremmo dire all’Appendino che ora dovrebbe chiedere scusa alla Città e soprattutto ai torinesi. Queste scuse non potranno riparare al danno arrecato, ma almeno riconsegnerebbero ad una dimensione umana la figura di un Sindaco che dovrebbe mettere al primo posto la sicurezza dei suoi concittadini”. Ad affermarlo in una nota il vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Roberto Rosso e il coordinatore cittadino di Forza Italia Marco Fontana a seguito delle intercettazioni pubblicate dai quotidiani torinesi sul non utilizzo di steward per mancanza di fondi.

