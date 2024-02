Insegnante ferita; Ronzulli: Fatto gravissimo. La nostra priorità è garantire sicurezza ai docenti e ai ragazzi”

“L’ennesima aggressione da parte di uno studente contro un’insegnante, accoltellata in un istituto di Varese, è un atto di violenza gravissimo e intollerabile, che non può lasciarci indifferenti e che richiede una forte presa di posizione da parte delle istituzioni. Non possiamo permettere che la scuola sia considerata un luogo privo di sicurezza dal personale scolastico e dagli alunni. Bene ha fatto il ministro Valditara a intervenire subito e in modo efficace, annunciando, oltre che la tutela legale, anche la costituzione di parte civile dello Stato. Garantire la dignità e la sicurezza del personale docente è una priorità per questo governo, gli insegnanti meritano il supporto incondizionato e concreto delle istituzioni. Le famiglie hanno il dovere primario di educare i ragazzi alla non violenza, al rispetto delle persone, delle istituzioni, dell’autorità e delle leggi”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.