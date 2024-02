Violenza sulle donne; Bergamini: ” La giustizia faccia il suo corso, la legge sui minori non accompagnati è inefficace”

“Il branco costruisce una forza che diventa violenza. Chissà cosa hanno in testa questi ragazzi, spesso minori, italiani o no, per agire con tale furia e spregio contro una povera ragazza. Ancor più grave è che il fatto sia stato commesso da persone entrate illegalmente in Italia, che ciononostante beneficiano di una serie di servizi di accoglienza che lo Stato mette a loro disposizione”. Così, al programma Stasera Italia interviene la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Deborah Bergamini, sul caso della ragazzina stuprata a Catania. “E’ intollerabile che sfregino la società che li accoglie facendo del male a una bambina di 13 anni. La giustizia deve fare il suo corso, ma la legge voluta dalla sinistra sui minori non accompagnati non è efficace. Questi minorenni non possono godere di un senso di impunità che gli fa compiere atti così gravi.“