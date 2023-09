Infrastrutture, Rosso (FI): la variante di Demonte avrà un Commissario Straordinario per la sua realizzazione

Impressa oggi una netta velocizzazione nella realizzazione della Variante di Demonte in sede di Commissione VIII di Palazzo Madama. Il Senatore Roberto Rosso, capogruppo degli Azzurri nella Commissione VIII (Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione, Tecnologia), relatore del provvedimento Decreto Asset e vice coordinatore regionale degli Azzurri in Piemonte spiega: “Insieme con il collega della Lega Bergesio abbiamo ottenuto l’accoglimento di questo nostro emendamento che accellera in modo deciso un’opera che il Cuneese e il Piemonte attende da tempo. In questi anni la Regione Piemonte con il Governatore Cirio e l’assessore ai Trasporti Gabusi ha sbloccato quasi tutte le opere strategiche sul proprio territorio. Demonte, da un confronto con loro, era un dossier ancora aperto: oggi quanto mai strategico perchè diventa anche un tassello importante per il potenziamento dei collegamenti transfrontalieri del Piemonte. Con l’istituzione di un Commissario Straordinario si ridurranno i tempi di realizzazione dell’opera e la burocrazia ad essa connessa. Ancora una volta il Piemonte gioca di squadra per essere protagonista del nord Italia”.

Conclude Rosso: “L’auspicio ora è che quanto prima venga anche risolto il contenzioso esistente su questa opera tra il Ministero della Cultura e quello dell’Ambiente. Auspichiamo che vista la strategicità dell’opera si opti per dare seguito al via libera operato dal Mase e che quindi non vi siano più ostacoli per la realizzazione della Variante”.