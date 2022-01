Inceneritore Frossasco, Porchietto (FI): giochi ad escludere danneggiano il territorio

“Quando si ragiona su un insediamento produttivo in un territorio è un errore giocare ad escludere questo o quell’altro singolo dalle interlocuzioni istituzionali. Si pensa forse di ottenere piccole rivalse personali, ma si danneggia unicamente il territorio stesso. Auspico che questo non accada in una zona importante come Frossasco, interessata dal possibile arrivo di un inceneritore. Un discorso su cui il Comune di Frossasco si è mosso con serietà attraverso incontri sistematici con i vertici di ARPA Piemonte, con la Regione e con noi rappresentanti parlamentari. La sensazione è che altre amministrazioni di zona invece giochino più a sfruttare mediaticamente la cosa, un atteggiamento poco lungimirante che allontana una soluzione concreta e ottimale della questione.” Così in una nota la Vicepresidente dei Deputati FI e Responsabile Nazionale Attività Produttive FI On. Claudia Porchietto

