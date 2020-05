Inceneritore, Forza Italia: “No alla riapertura dell’impianto, Regione pensa a profitto economico sulla pelle dei cittadini”

“Ribadiamo con forza la nostra contrarietà all’inceneritore e ci batteremo in ogni sede e con ogni mezzo a disposizione per scongiurare la riapertura”.

Non usano mezzi termini Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia, e Luciano Giulianelli, vicesindaco di Scarlino e coordinatore comunale del partito azzurro, nel commentare la notizia secondo la quale la Regione avrebbe attivato l’iter di valutazione per riattivare l’impianto.

“Questo è davvero un ‘regalo’ inaspettato che Enrico Rossi e la sua Giunta a trazione Pd fanno ai cittadini maremmani, in particolar modo agli abitanti di Scarlino e Follonica, alla fine del mandato elettorale – sottolineano Marrini e Giulianelli -. La Regione non ferma i suoi propositi neanche di fronte ad un’emergenza sanitaria di portata mondiale e sembra proprio che non abbia questioni più importanti da affrontare, come, ad esempio, il riassetto della sanità toscana. Ancora più inspiegabili le parole di disappunto alla riapertura dell’inceneritore del consigliere regionale Leonardo Marras, corresponsabile di questa situazione in quanto, da presidente della Provincia, ha autorizzato l’attivazione dell’impianto”.

“Forza Italia continuerà, come ha sempre fatto finora – concludono Giulianelli e Marrini -, a combattere affinché l’inceneritore divenga per sempre un brutto ricordo del passato. Il coordinamento comunale del nostro partito, a Scarlino, ha opposto fin da subito una strenua resistenza all’impianto e, adesso, si unisce compatto alle rimostranze del sindaco Francesca Travison, affinché la Regione non metta a repentaglio la salute dei cittadini solamente per un mero interesse economico”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia

Luciano Giulianelli, vicesindaco di Scarlino e coordinatore comunale di Forza Italia Scarlino



Mi piace: Mi piace Caricamento...