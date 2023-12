Il Presunto “Bavaglio” all’Informazione: La posizione di Eros Baldini e la difesa della libertà di opinione e informazione”

“Dopo aver causato la scomparsa del giornalismo, adesso il giornalettismo intona il de profundis per la libertà, soppressa dal presunto “bavaglio” all’informazione.

Reazione oltremodo scomposta e ingannatoria, ma sicuramente comprensibile. Certo, perché con l’emendamento proposto dalla maggioranza non sarà possibile pubblicare integralmente o per estratto il testo delle ordinanze di misure cautelari. E quindi di fatto si impedisce di solleticare la morbosa curiosità di coloro che si pascono di particolari scabrosi o di (pre)giudizi su persona sottoposte ad indagini. Che è indubbiamente un terreno facile da arare per ottenere attenzione, e quindi ritorno commerciale. Poco o nulla importa che tale prassi sia distorta perché unilaterale: in quel momento l’unica voce che risuona è quella dell’accusa, con vilipendio della presunzione di non colpevolezza e spregio dei diritti del PRESUNTO colpevole. Ben prima della legittima sede di ricostruzione della verità, che è il processo.

Quindi per evitare di dover interrompere una prassi tanto lucrosa quanto illegittima, si grida allo scandalo e si ripropone l’immagine consunta e menzognera del bavaglio. Riteniamo insindacabile sia la libertà di opinione che quella di informazione.

Se però, per “mettere il bavaglio” si intende evitare il ripugnante (ante)processo mediatico ed impedire l’ormai rodata infame macchina del fango, allora siamo pienamente d’accordo e, da garantisti convinti, applaudiamo all’iniziativa. Non solo: speriamo inoltre che sia il tanto atteso segnale di inversione di tendenza dal ministero di giustizia.”

Eros Baldini: Avv. Eros Baldini Responsabile Dipartimento Giustizia Toscana per FI