Sanità in Toscana, Stella (FI): “Situazione drammatica, no ad aumenti addizionale Irpef. Maggioranza allo sbando”

“La situazione della sanità toscana è oggettivamente drammatica, non solo per il disavanzo di 400 milioni di euro, ma anche perché la Giunta regionale e il suo Presidente Eugenio Giani mostrano di essere in stato confusionale, e non sanno che direzione prendere. Ogni mese cambiano idea, ma in realtà stanno preparando l’aumento della tassazione per chiudere il bilancio regionale, e come al solito cercano di gettare la colpa addosso al governo nazionale”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“In questi anni – accusa Stella – la sinistra toscana ha accumulato un debito gigantesco in sanità, e ora non sa come fare per rimediare alla sua cattiva gestione, e pensa di farlo pagare o ai privati attraverso il payback, oppure aumentando l’addizionale Irpef. Noi diciamo no a qualsiasi aumento della tassazione, e chiediamo il taglio delle spese clientelari e improduttive”.