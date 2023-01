Il Ministro Paolo Zangrillo incontra gli amministratori canavesani. Convegno venerdì 27 gennaio a Cuorgnè, nell’ex-chiesa della Trinità, organizzato dal consigliere regionale Mauro Fava

Per la seconda volta nel giro di due settimane la città di Cuorgnè ospiterà un esponente del Governo Meloni che illustrerà idee e programmi previsti per questa legislatura. Ideatore dell’evento è il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Fava, che, dopo l’incontro del ministro Pichetto Fratin con gli imprenditori locali sul tema dell’automotive, ha invitato il titolare del dicastero della Pubblica Amministrazione, il senatore Paolo Zangrillo. Accanto a lui ci sarà il senatore Roberto Rosso (Forza Italia) ed insieme illustreranno alla platea di sindaci delle 3 aree omogenee del Canavese gli interventi previsti nella Finanziaria recentemente approvata e le linee guida della riforma prevista per il settore pubblico.

“Continuo con il lavoro di portare le istituzioni a contatto con le nostre realtà, coinvolgendo sia i membri della Giunta regionale che del Governo: il territorio è sempre al centro della mia attenzione. E dopo aver toccato il tema dell’industria, ed in particolare dell’automotive, con il convegno di venerdì 13 gennaio ho voluto questo momento di incontro e confronto con gli amministratori locali – spiega Fava – Sappiamo bene quali siano le difficoltà che stanno affrontando i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, sia a livello economico che di risorse umane. I temi sul tappeto sono tanti, ma credo che sia importante un’occasione come questa per capire quali siano i cardini della riforma che il ministro Zangrillo vuole portare avanti e per portare alla sua attenzione suggerimenti e istanze che vengono dal Canavese”.

L’appuntamento è venerdì 27 gennaio, alle 21 nell’ex-chiesa della Trinità, in via Milite ignoto a Cuorgnè.