IA/IA, Valentini: “Può essere strumento per aumentare competitività”

“Dobbiamo cavalcare ondata tecnologica o saremo travolti”

“L’intelligenza artificiale e l’introduzione di nuove tecnologie debbono contribuire a incrementare la competitività, in particolare delle piccole e medie imprese”. Lo ha detto il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, intervenendo a Milano allo “Smart Manifacturing Summit 2024”.

“So – ha ammesso – che i tempi della politica non sono sempre quelli necessari, soprattutto nei tempi in cui ci troviamo, caratterizzati da velocità, complessità e un rapporto nuovo con le tecnologie e in particolare l’Intelligenza artificiale. Sull’IA la politica tende a dividersi tra i luddisti, catastrofisti e gli entusiasti. Credo che la strada sia nel mezzo. E’ vero che dobbiamo veder protetti i nostri dati – soprattutto quelli biometrici, ma dobbiamo anche ricordarci che tutti i giorni, anche solo usando il telefonino, li concediamo gratis e utilizziamo l’intelligenza artificiale. Questa ondata tecnologica che arriva o la cavalchiamo o ne siamo travolti e dobbiamo cavalcarla considerando le specificità del nostro sistema italiano di Pmi. Questo è il compito principale che dobbiamo avere come legislatori”.

Valentini ha anche ricordato il Piano Transizione 5.0, per la quale il Mimit ha stanziato 6,3 miliardi di euro, derivanti dalla rinegoziazione del capitolo Repower EU del PNRR. “Il macro obiettivo – ha sottolineato – è rafforzare il nostro tessuto produttivo, favorendo la digitalizzazione dei processi tenendo però conto dell’obiettivo specifico di sostenibilità datoci dal PNRR. Cosa significa in concreto? Che il bene digitale deve avere un obiettivo quantificabile in termini di riduzione di consumi energetici nel processo produttivo”.