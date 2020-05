I Seniores di Forza Italia per una nuova Europa Rifondata

I SENIORES di FORZA ITALIA: “considerato che le Cancellerie dei Paesi UE, dopo una iniziale resistenza – in particolare da parte di Germania e Olanda – preso atto della drammatica situazione creata dalla pandemia da Covid-19, che ha determinato una grave crisi economica e sociale nell’intera area e in particolare in Italia, si sono rese conto finalmente che ne sarebbero uscite, solo con la collaborazione e la solidarietà tra i partner europei. I Governi europei di fronte alla forte concorrenza della Cina, del Sud-est asiatico e del mondo anglosassone, hanno valutato che la ripresa dei loro sistemi economici e produttivi ha bisogno di misure economiche e finanziarie con l’adesione di tutti i Paesi membri dell’Europa.

– preso atto che, in conseguenza di ciò, il Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo ha messo in atto misure quali il SURE, il MES, il CRII e sospeso le regole del Patto di Stabilità e Crescita e sugli Aiuti di Stato consentendo agli Stati Membri di sforare i vincoli di bilancio, e sta discutendo la possibilità di istituire un Recovery Fund cui partecipano finanziariamente tutti i Paesi UE, mentre sono in atto, in autonomia, un massiccio intervento della BCE e importanti interventi della BEI.

– auspicano che la ventata antieuropeista, perseguita dalle forze politiche sovraniste, alimentata peraltro dalla inefficienza di ‘questa Europa’ burocratica e arrogante quanto debole a livello internazionale, abbia tuttavia finalmente mostrato i suoi limiti e che si possa riprendere il percorso verso un’Europa più unita.

– ritengono che bisogna riavviare il percorso per conseguire una solida integrazione politica dell’UE, nei settori della Politica estera, della Difesa, del Lavoro, delle Fiscalità, della Sanità e per superare l’attuale “Europa dei Governi” e per giungere ad una “Europa Federale”, la sola in grado di affrontare le sfide globali del presente e quelle, ancor più pressanti, del futuro.

– valutano che solo un’Europa coesa ed unita da una comune Costituzione, potrà garantire prosperità e anche, con una stretta collaborazione delle sue risorse intellettuali nella ricerca scientifica, una qualità di vita migliore (ambiente, sanità, servizi alla persona) per tutti e in particolar modo per gli anziani, e perpetuare gli oltre settant’anni di pace tra i Paesi europei, mai avvenuti dalla storia.

– sostengono pertanto con determinazione le iniziative del Presidente Silvio Berlusconi, anche in ambito PPE, per un superamento dell’attuale UE burocratica ed inefficiente e per un rilancio della sua integrazione politica, basata sui valori espressi della nostra tradizione giudaica-cristiana, nella visione dei Padri Fondatori, che, usciti dalla tragedia della seconda guerra mondiale, si sono impegnati a costruire un’area di pace e di sviluppo sociale ed economico.

Pertanto in questa prospettiva i Seniores desiderano impegnarsi, attraverso la loro rete nei territori, specie alla luce della sentenza della Corte Costituzionale Tedesca che pone dopo sette anni dei distinguo sulle iniziative della BCE, in quanto sono consapevoli che solo una nuova Europea rifondata, come una forza politica comune, possa dare il giusto ruolo alle famiglie e agli individui, in particolare alle persone anziane che hanno rappresentato e costituiscono il cemento delle nostre Comunità.”

Enrico PIANETTA

Responsabile Nazionale

SENIORES FORZA ITALIA