I Seniores di Forza Italia esprimono gioia e soddisfazione per la candidatura di Silvio Berlusconi

I Seniores di Forza Italia esprimono gioia e soddisfazione per l’esito dell’incontro dei leader del CentroDestra che hanno unitariamente individuato in Silvio Berlusconi la figura adatta a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica.

Silvio Berlusconi ha l’esperienza e l’autorevolezza per dare all’Italia una coesione interna e anche un altrettanto forte rilancio strategico di politica internazionale per affrontare le grandi sfide sociali ,economiche , culturali che il mondo globalizzato propone.

In quanto a coesione interna, chi ha tracciato con chiarezza la inderogabile esigenza della costruzione di un sentimento unitario nazionale è stato il Presidente Berlusconi il 25 Aprile 2009 , con il suo intervento di Onna .

Come pure la sua lungimirante azione in politica estera, ha consentito di gestire il ruolo dell’Italia in Europa con una forte visione europeista , di consolidare i rapporti tra Italia e USA , di rendere concreto la collaborazione con la Russia e conseguentemente di svolgere una azione geo strategica pacificatrice tra NATO e la stessa Russia . Inoltre ha anche realizzato un rapporto collaborativo tra le due sponde del Mediterraneo , in primis con la Libia , capace di volgere in concreta amicizia tragici e vendicativi ricordi dell’epoca coloniale.

I Seniores ritengono che in questa fase sia quanto mai utile consolidare e promuovere la buona politica , tanto necessaria in questo nostro paese , che Berlusconi richiama con instancabile coerenza, legandola indissolubilmente ai principi e valori di libertà , democrazia, giustizia , europeismo.

Queste considerazioni sono alla base del profondo convincimento e dell’intenso impegno dei Seniores di Forza Italia perché il prossimo Presidente della Repubblica sia Silvio Berlusconi .

In tal senso gli chiedono di sciogliere la riserva sulla sua candidatura.

