I SENIORES di FORZA ITALIA : “Bene la rottamazione delle cartelle esattoriali ma più semplificazione…”

Bene la rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000€ antecedenti il 2015, per una nuova “pace fiscale”, ma ancora una volta lo Stato non pensa agli Anziani che anzi, con le procedure previste in questo provvedimento, si sentono marginalizzati.

Invece di facilitare le persone meno avvezze all’utilizzo della tecnologia, le obblighiamo ad usare computer, chiavette o totem multimediali, alimentando in loro insicurezza e disagio, trasformando tutto in un incubo, creando una imbarazzante solitudine digitale ed allontanamento dallo Stato.

Sembra quasi una iniziativa del Governo nata per stufare una fascia di persone, quelle anziane, svilendole.

Chi ha attivato una propria identità digitale tra gli anziani over 65, come ad esempio lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), stando alle statistiche ufficiali, è stato solamente il 5%. Tale dato è la prova comprovante che vi è una parte di popolazione emarginata.

La solitudine digitale dei nostri anziani tra spid, pec e totem mette a rischio l’impatto emotivo degli stessi.

I SENIORES di FORZA ITALIA ovviamente non sono contrari alle nuove tecniche digitali, anzi chiedono un grande impegno formativo, ma in questa fase di transizione hanno ben chiare le problematiche che, con il decreto rottamazione, si ritorcono contro la categoria anziani.

Riteniamo pertanto, in questa fase di transizione, che siano possibili procedure alternative e che sia opportuno, anzi necessario ripristinare anche il sistema di ricezione da parte d’Agenzia delle Entrate, come sempre stato. Diversamente trovare la miglior soluzione per semplificare, concedendo più soluzioni a chi non è nella situazione di poter utilizzare strumenti digitali.

Oltre ad essere un diritto dei cittadini a non essere discriminati e marginalizzati è un segnale di uno Stato “amico” dei cittadini, di tutti i cittadini, e nello specifico per tanti cittadini che tanto hanno lavorato e faticato per il bene e lo sviluppo di questo paese e di cui devono continuare a potersi sentire parte attiva a tutti gli effetti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...