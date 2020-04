I Responsabili Regionali dei SENIORES di Forza Italia: “E’ stata fatta passare l’idea che le persone anziane fossero la parte della popolazione da sacrificare”.

In considerazione di quanto è avvenuto, e continua ad accadere, in questa drammatica pandemia causata dal COVID-19 che ha determinato una immane tragedia specie per la popolazione anziana (l’83% delle morti sono over 70), ritengono che le Istituzioni non abbiano agito nei modi e nei tempi adeguati per proteggerli:

“E’ stata fatta passare l’idea che le persone anziane fossero la parte della popolazione da sacrificare”.

Un disastro umano che segnerà per sempre la coscienza civile del nostro Paese, che dovrà essere da monito per il futuro e che non dovremo mai più dimenticare.

Ma nei confronti degli Anziani il Governo persevera e continua ad avere scarsa considerazione, annunciando misure con limitazioni di “libera uscita” che, oltre ad essere stigmatizzate dalla stessa OMS per ragioni sanitarie, sono palesemente incostituzionali e rappresentano una violazione della libertà personale.

I SENIORES di Forza Italia si oppongono risolutamente nei confronti di tali misure che, adottate con il pretesto di proteggere le persone anziane, ne costituirebbero una inaccettabile discriminazione tipiche di regimi autoritari dittatoriali.

In ragione di questa perdurante assenza di attenzione verso questa fascia di popolazione, che è alla base delle nostre Comunità, i SENIORES richiamano il Governo e le Istituzioni tutte a modificare radicalmente il comportamento verso gli Anziani e a tal fine chiedono – come da tempo proposto da Forza Italia, con il Presidente Silvio BERLUSCONI – che sia istituita, nel Governo Nazionale e in quelli Regionali, una delega specifica finalizzata alle problematiche della Terza Età.

