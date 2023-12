Gruppo Forza Italia Regione Piemonte: la nostra regione continua ad essere protagonista a livello nazionale con Rosso vicecapogruppo FI al Senato

“Esprimiamo la nostra più sincera soddisfazione per l’elezione del nostro Roberto Rosso a vicepresidente del Gruppo di Forza Italia al Senato. Il Piemonte dopo la nomina di Pichetto e Zangrillo a ministri, continua ad essere quindi protagonista a livello nazionale, dimostrando che i nostri eletti con passione, dedizione, lealtà si conquistano sul campo ruoli prestigiosi. L’incarico ricevuto dal senatore Rosso costituisce un onore ma soprattutto un onere per le gravose sfide che si troverà ad affrontare con i suoi colleghi per il bene dell’Italia e del partito. Ringraziamo il segretario nazionale Antonio Tajani, il capogruppo Maurizio Gasparri e i senatori del Gruppo per questa scelta, siamo certi che Rosso assicurerà quel valore aggiunto che non fa mai mancare a noi consiglieri regionali”. Ad affermarlo in una nota i consiglieri del Gruppo azzurro in Regione Piemonte.