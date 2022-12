Giustizia, Pella: “Incontro positivo, disponibilità Ministro Nordio su urgenza revisione abuso d’ufficio”

“Ringrazio il Ministro Nordio e il Viceministro Sisto per l’incontro proficuo e costruttivo avuto oggi presso il Ministero di Giustizia con l’ANCI, che mi ha visto partecipare nella veste di Vicepresidente vicario dell’Associazione insieme al Presidente Decaro. Abbiamo registrato con favore la massima disponibilità a rivedere le norme in materia di abuso d’ufficio e, più in generale, del ruolo del Sindaco alla luce delle previsioni della Legge Severino. Un percorso che già era stato avviato, nell’ambito della proposta di legge “Liberiamo i Sindaci” da me presentata quale Deputato durante la precedente Legislatura, e che, con vigore, riprende, nei temi, il proprio cammino di approvazione per la quale continuerò a impegnarmi.

La revisione dei temi dell’abuso d’ufficio, della cosiddetta responsabilità oggettiva di posizione, della responsabilità erariale e della sospensione dalla carica in caso di procedimento penale ha carattere di urgenza per tutti gli amministratori locali. Apprezziamo quindi l’apertura del Ministro Nordio che ha confermato quanto detto nell’intervento del Viceministro Sisto tenuto in occasione della nostra assemblea nazionale a Bergamo la settimana scorsa, durante il quale si era detto disponibile ad avviare un percorso immediato per riformare, una volta per tutte, una stortura normativa che compromette la piena e libera operatività dei sindaci”. Ad affermarlo l’onorevole di Forza Italia Roberto Pella, capogruppo in Commissione Bilancio per gli Azzurri a Montecitorio e vicepresidente vicario Anci.