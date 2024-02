GIUSTIZIA: Battilocchio: Più tutela per gli indagati: il divieto di pubblicazione delle ordinanze evita il linciaggio mediatico”

Noi abbiamo sostenuto con forza questo provvedimento che tra l’altro è stato approvato con una parte dei voti dell’opposizione e che si inserisce in una cornice più ampia che è quella delle linea guida del programma della maggioranza in tema di giustizia. Proprio questa settimana c’è stato un altro tassello con l’approvazione del Ddl Nordio in Senato che aggiunge ulteriori elementi che vanno nella giusta direzione. Il divieto di pubblicazione delle ordinanze fino alla fine dell’udienza preliminare e dell’indagine secondo noi è un passo importante. Resta la possibilità per i giornalisti di pubblicare il contenuto, ma non i testi integrali, anche perché si è ancora in una fase iniziale del percorso con solamente la tesi dell’accusa. È un provvedimento che è stato approvato a larga maggioranza nel contesto della legge di delegazione europea che secondo noi rappresenta un punto di equilibrio con alcuni principi costituzionali, in particolare quelli contenuti nell’articoli 21, 24 e nell’articolo 27 della Costituzione e più in generale è coerente con disposizioni sovrannazionali, in particolare con la direttiva sulla presunzione d’innocenza, la 342 del 2016”. Lo ha dichiarato ll’On. Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, presidente della Commissione periferie e responsabile immigrazione del movimento azzurro, in studio a Rai Parlamento – Sette Giorni su Rai 1.