Giacometto: un grazie per la nomina a responsabile del Dipartimento Bilancio e Finanze FI Piemonte

“Ringrazio il Coordinatore di Forza Italia Piemonte on. Paolo Zangrillo per aver deciso di affidarmi la titolarità del dipartimento regionale Bilancio e Finanze del nostro Movimento. Si tratta di un incarico che mi onora, e che mi responsabilizza ulteriormente nel mio impegno politico, nazionale e locale: lo affronterò con la professionalità e la dedizione che merita, avendo come obiettivo quello di fornire al dibattito pubblico le proposte pro-contribuenti, per la semplificazione e la riduzione fiscale, e per un minor intervento statale nell’economia che costituiscono l’identità di Forza Italia. A tal fine, anche in accordo con il responsabile nazionale sen. Gilberto Pichetto, formerò da subito un gruppo di lavoro composto da professionisti, docenti universitari, dirigenti e amministratori pubblici, che mi supporterà nella definizione delle best practices economico-finanziarie, da promuovere attraverso un’attività convegnistica e seminariale su tutto il territorio piemontese e da realizzare come “marchio di fabbrica” di Forza Italia nel governo degli Enti locali”. Ad affermarlo in una nota il deputato azzurro Carlo Giacometto.