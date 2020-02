FIRENZE: Aeroporto, on. Mugnai e Marchetti (FI): «Sinistra incapace di dare un futuro alla Toscana. Chiedano scusa»

«La sinistra Toscana si dimostra per quello che è: incapace, anche tecnicamente oltre che politicamente, di dare un presente e un futuro di sviluppo alla nostra regione. Sono degli incapaci».

«Siamo alle solite: chi pensa e dice che la Toscana può avere uno sviluppo infrastrutturale ed economico con questo centrosinistra mente sapendo di mentire. Sono i fatti che lo dimostrano. E’ la storia che lo dimostra. E Giani abbia il buon gusto di tacere: lui fa parte a pieno titolo da decenni del sistema di potere della sinistra toscana che, avendo il controllo di tutti i livelli istituzionali, non è stata in grado di completare la Tirrenica, o la Due Mari, né di fare un piano rifiuti degno di questo nome. Men che meno, di mettere in sicurezza l’aeroporto di Firenze. Si vergognino e chiedano scusa».

Così il Coordinatore regionale di Forza Italia onorevole Stefano Mugnai e il Capogruppo regionale Maurizio Marchetti commentano la sentenza del Consiglio di Stato relativa all’aeroporto di Firenze.