Giacometto (FI): disponibilità Governo su test salivari scelta corretta

“Il 25 marzo mi ero permesso di suggerire al Governo l’utilizzo di test salivari molecolari all’ingresso delle scuole, per garantire una quanto più rapida riapertura per i nostri ragazzi. Parliamo di test altamente funzionali, poco costosi e persino più efficaci dei test antigienici tradizionali. Precisamente le ragioni che hanno portato il Professor Abrignani, componente del CTS, ad indicarne oggi in un’intervista su Repubblica l’utilizzo come una possibilità da mettere rapidamente in campo. Il 26 aprile, finalmente, riprenderanno le lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado. Una scelta corretta, che ci deve però far trovare pronti in quanto a prevenzione dei rischi. Questo tipo di test, rapido e per nulla invasivo, può per altro essere funzionale in vista del ritorno delle zone gialle anche aldilà delle scuole. Penso a ristoranti o locali chiusi di ogni genere. La direzione è quella giusta, auspico ora che il CTS fornisca una strategia chiara in merito all’utilizzo di questi test nel più breve tempo possibile.” Lo dichiara in una nota l’On. Carlo Giacometto, Deputato di Forza Italia.

