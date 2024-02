Gasparri: “Ponte Stretto – Gasparri: “L’ostilità eccessiva da parte di alcuni alimenta iniziative negative”

“Il Ponte sullo Stretto é un’opera importante ed utile sul quale si discute da decenni. Ma questo non toglie l’importanza di tutte le altre opere altrettanto necessarie al Paese. Nel resto del mondo poi hanno realizzato progetti più ambiziosi di questo che é, addirittura, in ritardo. La procedura infatti é stata riavviata, sono state fatte delle denunce e si é aperto di conseguenza un fascicolo. La vicenda é stata anche discussa in Parlamento affinché ci siano tutti i provvedimenti e tutte le condizioni di trasparenza. Poi la Magistratura vuole paralizzare tutto? Lo fa da decenni in questo Paese. Certamente se qualcuno avesse sbagliato dovrà rispondere delle proprie responsabilità, ma ritengo che ci sia un’ostilità eccessiva da parte di alcuni che alimenta tutta una serie di iniziative negative, compresa questa inchiesta che ritengo paradossale per il semplice fatto che il Ponte ancora non c’é ma già é aperta un’inchiesta: vicenda tipicamente italiana. Poi non condivido le posizioni ‘anti-ponte’, ma pure cinquant’anni fa quando iniziarono i lavori per la costruzione dell’Autostrada del Sole c’erano diverse resistenze quindi é diffuso un pregiudizio generale che oscura il Paese”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri a Tagadà su La7