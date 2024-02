Fulvio Matusciello: ““C’è troppa Cina nella Commissione europea, e noi del Ppe lo abbiamo detto dal primo momento”

“C’è troppa Cina nella Commissione europea, e noi del Ppe lo abbiamo detto dal primo momento quando è cominciata la battaglia a favore dell’elettrico che di fatto ha consegnato il monopolio dell’ automotive alla Cina dal 2035”.

Così il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo Fulvio Martusciello.

“C’è stato uno squilibrio evidente nelle politiche della Commissione europea – aggiunge Martusciello- e un recente rapporto interno lo evidenzia. La prossima legislatura dovrà essere determinante per tenere in vita l’Europa e le sue imprese”.

“Noi di Forza Italia – conclude il capogruppo azzurro a Bruxelles – saremo i guardiani contro l’ ingerenza cinese e chiederemo una indagine approfondita per capire le collusioni che ci sono state in questa legislatura del parlamento europeo.”