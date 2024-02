Trasporti -Tenerini; “Sono da sempre contraria al pedaggio sul Lotto 1 della Tirrenica”

“La questione del pedaggio alla barriera dell’A12 tra Palazzi e il casello di Rosignano merita di essere chiarita per il rispetto che si deve ai cittadini. La concessione a Sat era scaduta nel 2019, ma è stato un emendamento bipartisan del 2020 a prima firma dell’allora deputato Stefano Ceccanti del Partito Democratico a prorogarla fino al 2028. La demagogia dei parlamentari Pd è quindi stucchevole, invece di lanciare attacchi al nostro Governo si guardino allo specchio”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia eletta in Toscana, Chiara Tenerini. “Sono da sempre contraria al pedaggio sul Lotto 1 della Tirrenica e per questo, sin dall’inizio della legislatura, ho presentato interrogazioni parlamentari chiedendo di attuare i possibili interventi. Se però il casello sarà attivo fino al 2028 – aggiunge – la responsabilità è dell’emendamento presentato nella scorsa legislatura dal Partito democratico, con il parere positivo del Governo Conte 2 guidato dalla maggioranza giallorossa. Il Pd è quindi pienamente responsabile della situazione contro la quale adesso continua a scagliarsi, chiedendo di cancellare la concessione che loro stessi hanno prorogato. Evidentemente con il passaggio all’opposizione sono stati colti da improvvisa amnesia, ma gli atti formali che hanno adottato pesano come macigni e non si possono ritrattare a seconda della convenienza. Per amministrare il Paese servono concretezza e serietà, non giravolte e sterile propaganda. Lo sblocco dei lavori deciso dal Mit in risposta all’interrogazione che ho presentato va incontro alle richieste mie e di tutto il nostro territorio. Allo stesso modo, la volontà di procedere con la revisione del pedaggio alla scadenza della concessione rappresenta un impegno importante del centrodestra, quello che il Pd non ha saputo assumere in tutti questi anni proponendo anzi la proroga. Ora ci penseranno Governo e maggioranza a lavorare per assicurare ai cittadini il completamento di una infrastruttura strategica per il nostro territorio e – conclude Tenerini – per cancellare il pedaggio alla scadenza della concessione”.