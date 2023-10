No allo scontro tra politica e magistratura.

In un momento in cui i rapporti tra politica e magistratura assumono un ruolo centrale nella discussione pubblica, l’Avvocato Eros Baldini, Capo Dipartimento Affari Costituzionali e Giustizia di Forza Italia per la Toscana, sottolinea l’assoluta necessità di preservare l’equilibrio tra questi due pilastri fondamentali del nostro sistema democratico.

La politica deve recuperare la sua centralità, mentre la magistratura, in piena autonomia ed indipendenza, deve operare nel rispetto delle leggi, evitando interpretazioni eccessivamente estensive o creative. Ogni forma di interferenza tra di loro è inaccettabile e mina il corretto funzionamento della democrazia.

Forza Italia Toscana riafferma con fermezza l’importanza del reciproco rispetto tra politica e magistratura, sottolineando che gli scontri tra questi due poteri devono essere evitati a ogni costo. Il nostro impegno è orientato al rispetto scrupoloso dei confini costituzionali che separano questi due ambiti, preservando così l’equilibrio cruciale per il buon governo dello Stato.

Forza Italia si impegna a garantire un futuro migliore per il nostro Paese promuovendo la stabilità e l’armonia. Baldini conclude: “Evitiamo dannose strumentalizzazioni e cerchiamo soluzioni condivise per il bene comune”.