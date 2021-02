Forza Italia, Stella: “Profondo dolore per morte Paolo Bartolozzi, Toscana perde politico di livello”

Firenze, 4 febbraio 2021 – “Mi ha profondamente addolorato apprendere della morte di Paolo Bartolozzi, arrivata mentre lottava contro un male che lo aveva colpito nell’agosto scorso. Paolo era un amico, era un politico di grande livello, che ha rappresentato la Toscana e Forza Italia per tre legislature al Parlamento Europeo, e che per quattro legislature qui in Consiglio regionale ha ricoperto diversi ruoli, facendo politica con quella competenza e preparazione che erano due sue caratteristiche peculiari. Alla famiglia, a tutti i suoi cari giungano le sentite condoglianze mie personali e di Forza Italia”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

