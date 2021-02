Covid, mozione Stella (FI): “Priorità nella distribuzione del vaccino ai malati oncologici”

Firenze, 4 febbraio 2021 – “Nella distribuzione del vaccino occorre assolutamente dare la priorità ai malati oncologici. I pazienti oncologici sono pazienti fragili per definizione, con un sistema immunitario depresso sia per la malattia sia per le terapie antineoplastiche che seguono, per questo motivo sono sempre i primi a doversi sottoporre alle opportune vaccinazioni. Inoltre, alcuni dati dimostrano che questi pazienti sono esposti a un maggior rischio di contrarre l’infezione Covid-19”. E’ quanto chiede una mozione presentata oggi a firma del capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in occasione del World Cancer Day.

“Come spiegano gli esperti, non ci sono controindicazioni riconosciute per i pazienti oncologici e anzi, considerati i rischi associati ad una possibile infezione da Covid-19, questi pazienti dovrebbero essere tra i primi a vaccinarsi – sottolinea Stella -. La Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi (Foce) ha inoltrato al presidente del Consiglio e al Ministro della Salute proprio una richiesta di vaccinare in via prioritaria i pazienti affetti da patologie oncologiche, cardiache ed ematologiche. Solo in Toscana i malati oncologici sono circa 190.000. Ci auguriamo che questa nostra mozione venga approvata da tutte le forze politiche”.