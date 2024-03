Forza Italia Marsciano inaugura la nuova sede: un impegno rinnovato per il futuro della comunità

In una giornata caratterizzata da un forte spirito di comunità e collaborazione, Forza Italia Marsciano ha celebrato l’apertura della sua nuova sede elettorale a Marsciano, in piazza Marx (già Piazza del Mercato). L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave del partito a livello locale, regionale e nazionale, tra cui il Vice Sindaco Andrea Pilati, l’Assessore Francesca Borzacchiello, i consiglieri comunali Giada Gelosia e Danilo Simpatia – organizzatori della giornata – il portavoce nazionale On. Raffaele Nevi, l’europarlamentare On. Francesca Peppucci, la Coordinatrice provinciale Fiammetta Modena, il Sindaco di Perugia nonché Coordinatore Regionale Andrea Romizi ed i futuri candidati di lista per le elezioni amministrative.

Presente anche il Sindaco di Marsciano, Francesca Mele, molti tesserati e simpatizzanti da Marsciano e dalle sue frazioni, che hanno presenziato all’inaugurazione, testimoniando il legame profondo tra il partito e il tessuto sociale della città; una giornata di festa celebrata anche insieme agli amici dei partiti della Coalizione di Centrodestra.

Durante l’incontro, gli eletti di Marsciano hanno sottolineato il lavoro svolto negli anni e l’orgoglio di appartenere a Forza Italia, un movimento che pone l’accento sulla concretezza e l’efficacia dell’azione politica. “Fare” è stata la parola d’ordine, un principio che ha guidato l’operato del partito in ogni ambito della vita comunitaria, dalla gestione delle istituzioni comunali alla realizzazione di progetti significativi per Marsciano e i suoi cittadini.

Forza Italia si conferma come una forza politica liberale e moderata, sempre pronta al dialogo e all’azione: presenza e ascolto i tratti fondamentali del nostro approccio. Le donne e gli uomini di Forza Italia sono impegnati quotidianamente a rimboccarsi le maniche per il progresso collettivo.

Gli esponenti del partito hanno dichiarato: “Siamo convinti che i marscianesi, nel momento in cui si troveranno a decidere a chi affidare il futuro di Marsciano, guarderanno con convinzione Forza Italia, come gruppo capace di dare le risposte giuste ai bisogni della città. La Nostra Marsciano, quella che abbiamo progettato in questi anni, non può che continuare a crescere insieme a noi.”

L’annuncio dell’apertura di una seconda sede elettorale a Spina rafforza l’impegno di Forza Italia verso tutto il territorio e sottolinea la volontà di essere sempre più vicini alle esigenze dell’intera comunità e con essa delle numerose frazioni.

“Questa giornata ci ha dato una grande carica e l’entusiasmo giusto per affrontare al meglio la campagna elettorale per le amministrative 2024”.

Coordinamento Comunale Forza Italia Marsciano