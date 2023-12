Forza Italia, Internò eletta coordinatrice Firenze Grande Città: “Ora al via sfida per amministrative 2024”

E’ l’avvocato Mariagrazia Internò la nuova coordinatrice di Forza Italia Firenze Grande Città. Internò è stata eletta per acclamazione al termine del congresso comunale del partito che si è svolto ieri pomeriggio all’Hotel Raffaello. A presiedere i lavori, il presidente dei deputati di Forza Italia, on. Paolo Barelli, insieme al coordinatore regionale toscano Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale.

“Ci aspetta una sfida difficile ma entusiasmante – ha detto Internò -. Ringrazio il partito, il presidente Tajani, l’on. Barelli, il coordinatore regionale Stella e tutto il coordinamento cittadino di Firenze. Ci attende un duro lavoro per arrivare alle amministrative 2024. Noi siamo convinti di avere il programma giusto per governare questa città, che viene da decenni di cattiva amministrazione della sinistra. Le priorità sono sicurezza, decoro, infrastrutture, mobilità. Dobbiamo combattere la desertificazione del centro, mettere più forze dell’ordine e più telecamere di sorveglianza nelle periferie cittadine, nei parchi, avviando un’opera di riqualificazione importante”.

“Forza Italia continua a crescere – ha sottolineato, dal canto suo, Stella -. Abbiamo chiuso la fase del tesseramento regionale con oltre 4.000 iscritti, ma teniamo aperto il tesseramento per tutto dicembre: con le cene di Natale, contiamo di arrivare a 5.000 iscrizioni, che è l’obiettivo che ci eravamo dati. Siamo soddisfatti e orgogliosi, il partito mostra grande vitalità, quando tutti ci davano per finiti dopo la morte di Silvio Berlusconi. Noi siamo vivi perché Antonio Tajani ci ha invitato a seguire la strada tracciata dal presidente Berlusconi, a essere fedele ai nostri valori di sempre. Siamo certi che il vento del cambiamento soffierà anche su Firenze, e lo vedremo alle elezioni del giugno prossimo”.

Nel suo intervento, l’on. Barelli ha espresso il suo augurio di buon lavoro alla neo coordinatrice Internò, evidenziando i tanti provvedimenti importanti presi dal governo di centrodestra, con il contributo determinante ed essenziale di Forza Italia. A livello locale “questi congressi sono importanti – ha sottolineato – perché l’anno prossimo ci saranno elezioni in 5 Regioni italiane e in migliaia di Comuni, tra cui da voi a Firenze, Prato e Livorno: confido che il centrodestra riuscirà a conquistare anche queste tre realtà, visto che sta mostrando il suo buongoverno negli altri 7 capoluoghi di provincia in cui amministra”.

Oltre che a Firenze città, oggi sono tenuti i congressi provinciali anche in altre zone della Toscana. A Prato è stata eletta Erica Mazzetti, a Livorno Chiara Tenerini, a Grosseto è stato eletto Roberto Berardi, a Lucca Carlo Bigongiari e a Siena Alessandro Pallassini. Oggi, domenica 17 dicembre terranno i congressi il partito provinciale di Massa (ore 9:00 sala convegni dell’Autorità Portuale a Carrara), di Pistoia (ore 9:00 al Circolo Mcl di via Borgognoni 70), di Arezzo (ore 9:30 alla Sala Civica di Cortona) e Firenze (ore 15:00, Hotel ‘500 a Campi Bisenzio).