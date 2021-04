Forza Italia: “Imola, bentornata Formula 1 nel nome del Made in Italy”

Non possiamo che salutare con grande soddisfazione ed entusiasmo il ritorno, anche quest’anno, del Mondiale di Automobilismo in un luogo simbolo di sportività motoristica come l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Non dimentichiamoci che proprio in Emilia-Romagna tra le tante eccellenze famose nel mondo, ha sede la “Terra dei Motori”; questo “Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna”, pertanto rappresenta per la nostra Regione una nuova opportunità di esposizione internazionale, volta a promuovere, potenziare e testimoniare l’immagine del nostro Paese, partendo proprio da una delle sue eccellenze più famose: l’automotive. La riconferma di Imola rappresenta quindi un chiaro segnale di ripartenza che dovremo saper sfruttare al meglio impiegando e coordinando le migliori risorse per affermare una delle realtà più invidiate al mondo. Dovrà comunque essere adottato ogni sforzo, anche economico, affinchè la nostra Motor Valley ed Imola, in particolare, ritornino ad essere sede permanente del Gran Premio di F1. Forza Italia sicuramente sarà a fianco e di supporto per tutti coloro che, pubblici e privati, lavoreranno per il raggiungimento di questo rilevante obiettivo.

Avv. Pier Luigi Guidastri Responsabile Regionale Emilia-Romagna

per il “Made in Italy” di Forza Italia