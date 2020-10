Forza Italia Giovani, Seppilli (FI): Un movimento giovanile che crei classe dirigente e si occupi dei giovani

“Accolgo con entusiasmo e tanta voglia di lavorare la responsabilità che il mio partito ha scelto di affidarmi. Come Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani sarò in campo ogni giorno per costruire un gruppo di ragazzi e ragazze che sappiano portare Forza Italia e i suoi valori al centro delle nuove generazioni. FI ha bisogno dei suoi migliori giovani per essere protagonista nel centrodestra. Voglio un giovanile che abbia la capacità di creare nuova classe dirigente, che giochi una partita da protagonista nel nostro partito. Lavorando insieme con spirito costruttivo, possiamo farlo. Non ci interessa chi interpreta la politica con la polemica, ma chi ha la capacità di mettere davanti a tutto il giocare per la squadra. Voglio ringraziare il Presidente Nazionale di Forza Italia Giovani Marco Bestetti e il Coordinatore Regionale FI Paolo Zangrillo per la fiducia. Daremo il massimo per essere all’altezza di questa sfida!”. Lo dichiara in una nota Ludovico Seppilli, neo Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani

