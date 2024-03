Forza Italia ad Assisi ha un nuovo delegato comunale e una nuova squadra

Forza Italia è di nuovo presente in una città importante come Assisi: venerdì sera infatti si è tenuta una riunione di iscritti, alla presenza del segretario provinciale Fiammetta Modena ed è stata creata una nuova squadra: delegato comunale l’avvocato Avv. Evian Morani, che sarà coadiuvato dal Vice Paolo Farinelli e dai responsabili per lo sviluppo economico, Marco Carloni; per i

rapporti con Università e istituzioni regionali, Marco Renga; per il sociale, associazionismo, pari opportunità, Mara Palai e per sport, politiche giovanili, Andrea Petrozzi. Una struttura organizzativa importante, aperte a future adesioni e determinata nel coinvolgimento di tutti coloro che si riconoscono nei valori fondamentali a cui Assisi ha sempre dato ispirazione: la pace come valore essenziale di inclusione, la libertà, l’associazionismo e soprattutto la spiritualità e il rispetto delle diverse visioni religiose e politiche. San Francesco ha insegnato a tutti che dialogo e rispetto delle visioni altrui è l’unica arma di sopravvivenza.L ’impegno del delegato comunale Avv. Evian Morani sarà quello di portare la voce degli assisani a tutti i livelli istituzionali, a cominciare da quello regionale.

Alla assemblea ha portato il saluto da remoto il coordinatore regionale Andrea Romizi ed erano presenti per il coordinamento provinciale Lamberto Marcantonini e Marco Renga.

L’iniziativa di Assisi dimostra come Forza Italia stia continuando a strutturarsi a livello territoriale: non poteva mancare la città di Assisi, importante e significativa non solo in Umbria, ma nel mondo intero, il nome di San Francesco.

Assisi non poteva mancare perché è stata sempre una città ove Forza Italia ha rappresentato storiche ed importanti figure di governo governo ed è giusto che riprenda un cammino che garantisca l’alternativa all’attuale amministrazione, aprendosi al contributo di tutti nel quadro della alleanza di centro destra.

Buon lavoro a tutti i dirigenti di Assisi, ai nuovi volti che si sono avvicinati al partito, per Forza Italia e per la comunità assisana.

Il segretario provinciale Fiammetta Modena