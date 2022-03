Fisco, Stella (FI): “In Toscana ennesimo balzello, contributo Ape raddoppia da 5 a 10 euro”

Firenze, 15 marzo – “Ennesimo balzello per i residenti in Toscana. Il Pd e il centrosinistra in Consiglio regionale hanno votato l’aumento da 5 a 10 euro del contributo per il certificato energetico (APE), l’attestato redatto da un tecnico abilitato, che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico. Ancora una volta, il Pd si conferma il partito delle tasse”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“E’ vero che a un primo sguardo si tratta di una cifra di poco conto – sottolinea Stella -. Ma quel che conta è il principio. Che necessità c’era, in un momento storico come questo, di raddoppiare il contributo per avere un documento obbligatorio da fornire all’acquirente o all’affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici? Aumentare le tasse in un periodo in cui i cittadini sono bersagliati dai rincari di bollette, gas e benzina, è irresponsabile”.