Fisco, Nevi: “Nessun condono ma aiutare cittadini più in difficoltà”

“Noi vogliamo aiutare a pagare chi vuole farlo e non ha la possibilità. Con la dilazione dei pagamenti, i dati dell’Agenzia delle Entrate lo dimostrano, lo Stato torna ad incassare, ma non si tratta di alcun condono. La sinistra continua a parlare di condoni, ma questi sono dilazioni di pagamento, ciò significa che i cittadini riescono a pagare i loro debiti mettendosi in regola e lo Stato riesce ad incassare. In alternativa, non incasseremo nulla, questa è la differenza. Lo avevamo detto in campagna elettorale e lo stiamo attuando”.

Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e portavoce azzurro, ad Agorà su Rai3.