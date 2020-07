Fisco: Forza Italia, chiarire se Agenzia Entrate ha ruolo tecnico o politico

“Superare il sistema dei crediti IVA con le liquidazioni mensili? Quella del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini è certamente un’idea interessante, in linea con l’obiettivo di semplificare la gestione delle scadenze e degli adempimenti nei confronti dell’Erario che noi di Forza Italia sosteniamo da sempre, ma che ci aspetteremmo sia contenuta in una proposta organica in materia fiscale da parte del Governo”. Lo hanno dichiarato in una nota i parlamentari di Forza Italia Carlo Giacometto e Claudia Porchietto, componenti della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

“Il Direttore Ruffini, nel ribadire questa sua proposta nel corso dell’audizione avvenuta questa mattina nell’ambito dei lavori della Commissione bicamerale sull’Anagrafe Tributaria sul monitoraggio delle circolari attuative dell’eco-sismabonus 110%, ha certamente portato un elemento importante al dibattito. Tuttavia- proseguono – ci permettiamo di segnalare come uno degli obiettivi dell’Agenzia delle Entrate sia proprio quella di raggiungere adeguati livelli di compliance fiscale e di semplificazione. Quindi, a legislazione vigente, anche di ‘migliorare tecnologicamente’, per ‘comprimere i tempi dei rimborsi’, proprio per citare le sue parole”.

“A meno che – hanno concluso – per il Direttore dell’Agenzia delle Entrate non si prefiguri un imminente promozione in un ruolo di Governo, così da mettere fine al derby fra il viceministro Castelli e il sottosegretario Misiani, che in merito alla riforma del fisco ogni giorno ingaggiano duelli a colpi di comunicati stampa su posizioni diametralmente opposte”.