FIRENZE: Ztl Firenze, Stella (FI): «Nostra vittoria l’allentamento, ora aprire tutto e tariffe parcheggi a 1 euro l’ora su due fasce per rilanciare il centro»

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Stella (FI): «Si sono persi mesi di ossigeno per il centro cittadino mentre noi indicavamo la via»

«Vittoria!» Non può dire altrimenti, il Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Stella (Forza Italia) che da mesi chiede l’apertura totale della zona a traffico limitato di Firenze oggi parzialmente mitigata dal Comune.

«Questo allentamento nei limiti di accesso alle auto in centro città è una vittoria tutta mia e ne vado particolarmente orgoglioso. Certo arriva tardi – osserva Stella – e si sono colpevolmente persi mesi in cui si poteva ridare ossigeno al commercio e alla vitalità del centro di Firenze. Mentre noi indicavamo la via chiedendo l’abolizione della Ztl già dall’inizio dell’emergenza covid-19, Palazzo Vecchio ha preferito trattenere Firenze sotto cappa. Oggi Nardella vede gli effetti di questa scelta sciagurata sul commercio e le attività tutte che non decollano, e così accoglie la mia proposta se pur in parte».

Appunto: in parte. E non basta: «Oggi non basta più avere meno restrizioni – incita Stella – bisogna avere il coraggio di aprire tutto h24 e di portare le tariffe dei parcheggi a 1 euro l’ora su due fasce orarie, 8-20 e 20-8. E’ quanto chiede la città per rialzare la testa, è quanto chiediamo noi per riattivare la vitalità della nostra Firenze, i consumi, il commercio cittadino ma anche il turismo di prossimità e l’accesso ai servizi. Meglio tardi che mai, ma adesso voglio di più. Serve coraggio».