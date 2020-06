FIRENZE: Stella aggredito in piazza, solidarietà di Marchetti: «La politica non conosce nemici, solo avversari. No a ogni violenza»

«La politica fatta tra la gente è ormai un valore praticato da pochi, e il collega e Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Stella è tra questi. A Marco va dunque tutta la mia solidarietà per l’aggressione verbale subita poche ore fa in piazza Ghiberti a Firenze, dove si trovava ad effettuare una diretta Facebook insieme ai cittadini per mostrare e denunciare situazioni di degrado. Evidentemente stare tra la gente dà noia a certa gente, ma questo nulla ha a che fare con la politica»

«La politica non conosce nemici, solo avversari, e trova il suo sale nel dissenso. No ad ogni violenza, solidarietà all’amico e al collega Stella che certo non lascia che il suo lavoro al servizio delle persone sia scalfito dai facinorosi, dai violenti o dagli esagitati».

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti. L’episodio a cui si fa riferimento, ripreso in parte dallo stesso Vicepresidente Stella, è visibile a partire dal minuto 15’44” al seguente link: https://www.facebook.com/watch/?v=548115889196501.