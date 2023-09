Firenze – “Più sicurezza alle Cascine, serve un presidio fisso delle forze dell’ordine”. Camminata per la sicurezza

“Più sicurezza, individuare i punti critici, ascoltare i cittadini e la proposta di un presidio fisso delle forze dell’ordine”. Con questi obiettivi Forza Italia ha organizzato stamani una ‘Camminata per la sicurezza e la legalità’ alle Cascine, alla presenza del deputato Erica Mazzetti, del consigliere regionale e coordinatore toscano Marco Stella, del consigliere comunale Mario Razzanelli, del coordinatore fiorentino Mariagrazia Internò e del consigliere comunale Mario Razzanelli. Secondo Mazzetti, che è anche responsabile nazionale del dipartimento dei lavori pubblici, “la sicurezza è un tema prioritario per Fi e per il governo di centrodestra. Anche la Regione dovrebbe fare la sua parte, con la costituzione di un centro identificazione ed espulsione. Qui siamo di fronte al completo abbandono del primo e più importante parco cittadino, dopo decine di annunci sul rilancio: spaccio, delinquenza, ippodromo abbandonato, persone sbandate che dormono in letti di fortuna, un giardino per i bambini chiuso e sommerso di rifiuti. Sono qui oggi per portare all’attenzione del Parlamento i principali nodi irrisolti parco e in generale del centro storico. In questo parco, sicuramente servirà il presidio fisso da parte delle Forze dell’ordine”. “Il parco delle Cascine è il luogo simbolo del fallimento dell’amministrazione del centro sinistra, è un luogo di degrado, abbandonato, dove il fiorentino non può andare”, il commento di Stella. “Ormai ciò che succede alle Cascine non fa più notizia,vi problemi sono all’ordine del giorno – ha aggiunto Internò -. Noi abbiamo organizzato questa passeggiata, senza slogan proprio per far capire che la situazione ci sta sfuggendo di mano. I cittadini mi fermano chiedendo continuamente sicurezza e noi dobbiamo dare risposte. In futuro penso di organizzare altre camminate in zona San Jacopino, a Campo di Marte perché era un’isola felice ma con le baby gang la situazione è peggiorata, alla stazione e in piazza dell’Isolotto”. “Alle Cascine si cammina tra prostituzione e droga – ha concluso – Razzanelli.